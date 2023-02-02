За посягання на життя правоохоронця висунуто обвинувачення жителю Хмільницького району

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя Хмільницького району у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 347, ст. 348 КК України).

Слідством установлено, що 13.10.2022 близько 8 години стався вибух невідомої речовини, яка знаходилася в пакеті на капоті автомобіля, який належить правоохоронцю. У результаті вибуху 38-річний поліцейський отримав опіки. Його госпіталізовано до медичного закладу.

З’ясовано, що правоохоронці неодноразово виявляли та документували правопорушення та припиняли протиправну діяльність обвинуваченого. Чоловік, керуючись жагою помсти, вирішив позбавити життя працівника правоохоронного органу та умисно знищити його автомобіль.

Через мережу Інтернет правопорушник отримав інформацію щодо виготовлення сумішевих вибухових речовин, запалювальних сумішей та пристроїв, а також способів для приведення їх в дію через певний проміжок часу. Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого вилучені докази, що свідчать про його причетність до вчинення злочинів.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури