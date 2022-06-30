За позовом прокуратури державі повернуть землі вартістю понад ₴200 млн. на території ландшафтного заказника «Бориспільські острови»

Суд задовольнив позов Бориспільської окружної прокуратури щодо повернення у державну власність земельних ділянок водного фонду в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району.

Прокурори довели, що в приватну власність фізичних осіб безоплатно відведено земельні ділянки площею понад 8 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель водного фонду. В подальшому особи оформили право приватної власності на вказані землі, вартість яких становить більше 200 млн грн.

Однак, відведення земель відбулося з порушенням вимог земельного, водного та природоохоронного законодавства, оскільки зазначені землі становлять собою безіменний острів Канівського водосховища та належать до категорії земель водного фонду. Також вказана ділянка розміщена в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Бориспільські острови».

Реагуючи на виявлені порушення, окружна прокуратура скерувала до суду позовну заяву, яку на сьогоднішній день задоволено.

Київська обласна прокуратура