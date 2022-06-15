За позовом столичної прокуратури у власність громади повернуто незаконно відчужене приміщення Оболонського РАЦС

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва принципово відреаговано на факт незаконного відчуження нежитлового приміщення Оболонського РАЦС вартістю 10 мільйонів гривень.

Встановлено, що фізичною особою всупереч встановленому законом порядку набуто право власності на нерухоме майно загальною площею 770, 1 кв. м по проспекту Оболонському у місті Києві. У подальшому вказана особа, не будучи дійсним власником приміщення, відчужила це майно третій особі.

Зважаючи на грубе порушення закону, прокуратура звернулась до Оболонського районного суду міста Києва на захист інтересів територіальної громади з вимогою про повернення приміщення.

Рішенням суду задоволено позовні вимоги прокуратури щодо скасування державної реєстрації права власності, визнання правочину недійсним та витребування приміщення.

Київська міська прокуратура