За пропаганду війни судитимуть жительку Хмільника 

Вінницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки м. Хмільника, громадянки України, уродженки російської федерації за обвинуваченням у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до агресивної війни (ст. 436 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, маючи активну проросійську позицію, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну поширювала у російській соціальній мережі «Одноклассники» матеріали із закликами до знищення України.

Матеріали жінка брала на сторінках російських спільнот, як-от «русский мир за путина!», де публікувалися наративи про те, що на Донбас «напала армія України», що українські військовослужбовці «стріляють в жителів Донбасу», відтак російські збройні сили «вимушені оборонятися».

Протиправний зміст публікацій підтверджено експертизою.

За такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури