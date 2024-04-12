Cудитимуть адвокатесу з Рівного, яка обіцяла «домовитися» з правоохоронцями про закриття справи

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Рівного, яка хотіла надурити чоловіка на 7,5 тис. доларів США.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Громадянин звернувся до неї за юридичною допомогою для своєї доньки. Вона була фігуранткою у справі щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем (ч. 3 ст. 361 КК України) і їй могло загрожувати до 8 років в’язниці. Ця справа перебуває на етапі досудового розслідування.

Окрім юридичної консультації адвокатеса за 7,5 тис. доларів США пообіцяла поспілкуватися з «потрібними» людьми та посприяти у закритті справи, без доведення її до суду.

Жінка встигла отримати половину хабаря, а згодом перестала виходити на зв’язок.

Наразі адвокатеса обвинувачується у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище та шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

ДБР