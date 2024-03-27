За привласнення півмільйона гривень судитимуть співробітницю пошти

Слідчі Чернігівського райуправління поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати працівницею поштового відділення грошових коштів у сумі майже 500 тисяч гривень, які призначалися на соціальні виплати та пенсії. Матеріали провадження з обвинувальним актом передано прокуророві для скерування до суду.

Нагадаємо, що до Чернігівського райуправління поліції надійшла заява про зникнення з рахунків майже 500 тисяч гривень. Нестачу виявили під час ревізії в одному з поштових відділень району. Гроші призначалися на соціальні виплати та пенсії місцевих мешканців.

В ході подальшої перевірки поліцейські з’ясували, що одна з працівниць відділення безпідставно провела більше сотні банківських транзакцій. Маючи безперешкодний доступ до робочих фінансових інструментів, жінка впродовж двох днів перерахувала на невідомі банківські рахунки майже півмільйона гривень.

Поліцейським викрита зловмисниця повідомила, що в такий спосіб намагалася скористатися чужими грошима як «стартовим капіталом». Нещодавно вона зацікавилася в одному з месенджерів пропозицією швидко заробити гроші в онлайн-режимі. Претендент мав купувати віртуальні товари через Інтернет, щоб згодом нібито «перепродати з прибутком».

Щоразу онлайн-роботодавець вимагав збільшення внесеної суми, однак жінка не мала власних заощаджень. Тож вирішила скористатися грошима на рахунках, до яких мала доступ на роботі.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем скоєне в умовах воєнного або надзвичайного стану). Максимальне покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом передано прокуророві для скерування до суду.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області