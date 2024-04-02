За привласнення понад ₴1,3 млн. держкоштів під час ремонту дитсадка в Одесі судитимуть підрядника

Правопорушнику загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Згідно з договором підряду, укладеним у 2020 році між одним з управлінь міської ради і приватним підприємством, останнє повинно було виконати капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка на вулиці Балківській.

Вартість робіт оцінили у понад 15 мільйонів гривень. Однак, правоохоронці встановили, що підрядник не виконав умови договору в повному обсязі і склав, підписав та завірив печаткою офіційні документи, умисно зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт, які не відповідали фактичним й були завищені більш ніж на 1,3 мільйона гривень. Отримавши на рахунок фірми усю обумовлену суму, зловмисник привласнив вказану різницю.

Слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за оперативним супроводом працівників управління СБУ в Одеській області та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури викрили та задокументували протиправні дії підрядника. Чоловік співпрацює з правоохоронними органами та в ході досудового розслідування відшкодував у місцевий бюджет завдані збитки.

«За наявності достатніх доказів ми висунули фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та за ч. 1 ст. 366 того ж кодексу – у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Обвинувальний акт слідчі вже скерували до суду.

Згідно з чинним законодавством обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна», – розповіла т.в.о. начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Валентина Істоміна.

Одеське районне управління поліції № 1