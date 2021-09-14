За розбій рецидивіст відправиться за ґрати ще на 7 років

За підтримання публічного обвинувачення Харківською окружною прокуратурою Харківської області суд визнав винним 40-річного чоловіка у вчиненні розбою (ч. 2 ст. 187 КК України) та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомив в. о. керівника окружної прокуратури Максим Климовець, встановлено, що раніше судимий за вчинення розбою чоловік вчинив аналогічний злочин.

Так, у березні 2021 року, ввечері, в смт. Пісочин зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на 25-річну дівчину, яка поверталась додому з роботи. Чоловік приставив до горла потерпілої ніж та, погрожуючи, став вимагати, щоб вона віддала йому грошові кошти та мобільний телефон. Дівчина змогла вирватись, проте нападник встиг поранити її ножем та заволодіти її майном.

Під час судового розгляду обвинувачений щиро розкаявся у скоєному.

За принципової позиції прокурора, вироком Харківського районного суду Харківської області від 7 вересня 2021 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури