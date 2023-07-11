За публічне поширення матеріалів на підтримку РФ судитимуть жителя Мукачева

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Мукачева за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік розповсюджував у соцмережі наративи про те, що війна в Україні – це всього лише «спецоперація», а росія нібито напала на Україну вимушено, з метою захисту своїх територій та збереження життя мільйонів російських громадян.

Обвинувачений поширював дезінформацію про те, що збройна агресія рф випередила «глобальний» план України напасти на росію за допомогою виготовленої нею ядерної зброї та «сотень брудних бомб». Крім того, мукачівець визнавав тимчасово окупований Сімферополь частиною росії, а «ДНР» та «ЛНР» – незалежними державами.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області. Провадження вже призначене до розгляду у Мукачівському міськрайонному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури