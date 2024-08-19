За публікацією про жорстоке поводження з тваринами в Болградському районі поліцейські розпочали перевірку
Сьогодні, 19 серпня, в ході моніторингу інтернет-ресурсів правоохоронці виявили новину про те, що в Арцизі, на смітнику, чоловік забиває безпритульних кошенят.
До територіального підрозділу поліції заяв та повідомлень про жорстоке поводження з тваринами не надходило.
Разом з тим, за виявленою інформацією відомості зареєстровані. Проводиться перевірка викладених фактів.
Болградський районний відділ поліції ОдещиниTweet