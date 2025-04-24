Корупція в Мінагрополітики: завершено слідство у справі ексзаступника міністра

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно колишніх заступника міністра агрополітики та заступника керівника районної державної адміністрації, підозрюваних у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що призвело до мільйонних збитків державі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

За даними слідства, у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який надалі обійняв посаду заступника міністра, та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн грн державної допомоги підприємству у галузі рослинництва. Кошти виділили як компенсацію витрат, нібито здійснених на придбання садивного матеріалу.

Насправді ж така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

19.03.2025 особам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

НАБУ не називає прізвище підозрюваного, однак мова йде про Володимира Топчія.