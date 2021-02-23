За реалізацію алкогольного фальсифікату мешканку Рубіжного засуджено до штрафу у розмірі ₴85 000

За принципової позиції прокурорів Луганської обласної прокуратури мешканку міста Рубіжне визнано винною у незаконному придбанні,

транспортуванні та зберіганні з метою збуту, а також у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що упродовж червня-липня 2019 року 53-річна жінка, порушуючи вимоги чинного законодавства щодо обігу підакцизних товарів, реалізовувала на місцевому ринку незаконно виготовлені алкогольні напої – підроблену горілку та коньяк.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання та торгівлі правоохоронці вилучили близько 800 л алкогольного фальсифікату.

У суді обвинувачена свою винуватість у злочинній діяльності категорично заперечувала.

Враховуючи зібрані докази, Рубіжанський міський суд Луганської області погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини у вчиненому злочині та засудив підсудну до штрафу у розмірі 85 000 гривень.

Крім того, за рішенням суду на особу покладено процесуальні витрати досудового слідства у розмірі понад 12 000 гривень та конфісковано для знищення всю алкогольну продукцію.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури