За регулярні побори за ввезення авто в режимі «транзит» судитимуть прикордонника та двох посередників

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу Луцького прикордонного загону Держприкордонслужби України та двох посередників за фактом одержання та пособництва в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що начальник прикордонного відділу розробив схему вимагання та одержання від 500 до 1000 доларів США неправомірної вигоди через посередників за кожен ввезений автомобіль на іноземній реєстрації в митному режимі «транзит» на територію України.

Хабарі він отримував від фізичних осіб та підприємців, що здійснюють перетин державного кордону в міжнародному пункті пропуску «Доманове-Мокрани». За «винагороду» прикордонник мав не вживати заходів щодо виявлення, фіксації та припинення правопорушень під час ввезення транспортних засобів з порушенням режиму тимчасового перебування на митній території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора