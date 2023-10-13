Затримано директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз

Служба безпеки ліквідувала на Дніпропетровщині злочинну схему продажу до росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території рф та у тимчасово захоплених регіонах України.

За наявними даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до росії декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 млн грн.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв’язок зі своїми замовниками з рф і спільно розробили механізм нелегального експорту до росії санкційної продукції.

Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до рф.

Для маскування «схеми» її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Крім цього, за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до рф.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України