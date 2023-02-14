За роботу в окупаційній адміністрації Балаклії жінку ув’язнили на 6 років

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянку винною у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 лютого.

Минулого року під час окупації міста Балаклія Ізюмського району Харківської області міцева жителька працювала начальником відділу кадрового забезпечення окупаційної адміністрації. Обвинувачена 23 червня уклала трудовий договір. Вважається, що вона залишалась на посаді по 8 вересня 2022 року, коли Балаклію офіційно звільнили Збройні сили України.

У судовому засіданні жінка винною себе визнала повністю. Вона розповіла, що одного разу зустріла знайому біля адміністрації міста і та запропонувала їй розібрати заяви громадян про роботу. В її обов`язки входило розібрання заяв громадян про намір працювати в окупаційній дміністрації. Також вона бувала на нарадах. Потім їй сказали, що необхідно укласти трудовий договір з адміністрацією, відповідно до законодавства Харківської області, на що вона сказала, що такого законодавства не існує. Згодом вона відмовилась працювати і з початку вересня на роботу вже не виходила. Вважає, що розпорядчих функцій не виконувала, посадових інструкцій у неї не було. Стверджує, що укладала договір з окупаційною владою за вимогою. У скоєному щиро кається.

Оскільки обвинувачена та інші учасники не оспорювали обставини, при яких скоєно злочин, то суд вирішив не досліджувати докази щодо цих обставин і учасники судового процесу проти цього не заперечували. Суд розʼяснив учасникам, що у такому випадку вони не матимуть права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Було враховано щире каяття обвинуваченої, визнаня вини і критичне ставлення до скоєного. Але суд не знайшов підстав для призначення умовного покарання або менш суворого, ніж передбачено законом, або мінімального покарання у межах санкції статті.

Жінку засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також їй на 10 років забороняється обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування.