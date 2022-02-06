За розбійний напад на Чернігівщині судитимуть двох мешканців Одеської області

Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Одеської області за фактами скоєння розбійного нападу за попередньою змовою групою осіб, самовільного присвоєння владних повноважень, поєднаному із вчиненням суспільно небезпечного діяння із використанням форменого одягу працівника правоохоронного органу, а також придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 2 ст. 353 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що ввечері 6 жовтня 2021 року у м. Носівка 49-річний та 38-річний мешканці Одеської області, одягнені у формений одяг працівників поліції та озброєні пістолетом скоїли розбійний напад на приватну садибу 74-річного місцевого жителя. Під час нападу зловмисники були затримані.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Носівським районним судом Чернігівської області.

Досудове розслідування проводилося Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури