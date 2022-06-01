Прихильник «русского міра» їхав до Польщі з колекцією антикваріату, наркотиками, набоями та зброєю

Учора ввечері в пункті пропуску «Шегині» прикордонники зупинили для перевірки автомобіль Хюндай. Легковиком слідував до сусідньої держави 39-річний українець.

Виходячи з аналізу та оцінки ризиків було прийнято рішення щодо проведення додаткової перевірки.

В ході чого прикордонники спільно з працівниками митниці, із залученням службового собаки з пошуку зброї, виявили мисливську рушницю та пістолет. Під час подальшої перевірки, у багажному відділенні між заднім сидінням водія та газовим обладнанням, а також під обшивкою автомобіля, оглядовики виявили: затворну раму зі стволом та прицілом, патрони з гумовою кулею, світло-шумової дії та для спортивної стрільби, одинадцять ножів, багнетів та шабель, бортовий авіаційний годинник та авіаційний варіометр.

А також оглядова група знайшла 600 монет різного номіналу, серед яких російські ювілейні монети, викарбувані з нагоди алексії АР Крим з антиукраїнською пропагандою, колекцію поштових марок, яка налічує близько 1 500 штук, 150 банкнот, близько 200 різних нагрудних знаків, медалей та відзнак, дев’ять годинників, старовинну ікону, недійсні посвідчення та пусті бланки посвідчень у кількості 100 штук, георгіївські стрічки та іншу символіку СССР.

Враховуючи знервовану поведінку чоловіка та нечітку мову, прийнято рішення залучити до огляду собаку, натреновану на пошук наркотичних речовин. У результаті в конструктивних особливостях авто виявлено речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо марихуану.

За даним фактом прикордонники поінформували компетентні правоохоронні органи та направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбачених ст. 201 ККУ «Контрабанда» та ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

До Польщі чоловік так і не потрапив, його прикордонники передали співробітникам СБУ. Виявлені «знахідки» та авто вилучено.

Коментує прес-секретарка Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

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ДПСУ