Судитимуть кам’янчанина, який незаконно намагався переправити через кордон пасинка

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 55-річного кам’янчанина за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 332 КК України).

За даними слідства, маючи законні підстави для виїзду за кордон та достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду з України чоловіків на період дії воєнного стану, обвинувачений вирішив переправити до Польщі свого пасинка.

Для реалізації задуманого він використав фіктивні документи, а саме підроблене пенсійне посвідчення, яке надавало його володільцю право безперешкодного виїзду за межі країни.

Вже коли вітчим з пасинком рухались у напрямку кордону, їх викрили правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури