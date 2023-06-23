На Житомирщині злочинне угруповання судитимуть за збут ув’язненим наркотиків і психотропів

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи за фактом незаконного придбання, зберігання, передачі та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у місцях позбавлення волі (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Аналогічне обвинувачення інкримінують ще шести особам, які співпрацювали зі злочинним угрупованням.

Слідство встановило, що створив злочинну групу та налагодив збут наркотичних засобів і психотропних речовин у виправній колонії неодноразово судимий 39-річний киянин, який наразі відбуває покарання у цій установі. Він залучив ще двох місцевих жителів, які перебувають на волі та є обвинуваченими у скоєнні інших злочинів (справи розглядаються у суді).

Кожен із учасників мав свої обов’язки. Один, маючи зв’язки у відповідному злочинному середовищі, замовляв наркотовар, контролював проплату та координував дії «партнера». Інший співучасник через закладки отримував дози метадону і канабісу та перекидав їх через паркан у виправну колонію. Доставлений наркотовар отримував організатор злочинного угруповання та поширював засудженим.

До незаконного обігу наркотичних засобів були причетні ще шестеро осіб, половина з яких спеціалізувалася на постачанні метадону, інші – канабісу.

Так, протягом серпня-жовтня минулого року правоохоронці задокументували шість епізодів, пов’язаних з придбанням, зберіганням та збутом (перекидання через паркан колонії) наркотичних засобів засудженим. Під час обшуків, зокрема й на території виправної колонії, вилучено значну кількість розфасованого на дози метадону і канабісу.

Наразі, для забезпечення подальшої конфіскації, накладено арешт на майно фігурантів справи – частки квартир, які їм належать.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура. Досудове розслідування проводило слідче управління ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури