В Одесі чоловік за ₴100 тисяч замовив вбивство конкурента

В Одесі чоловік, діяльність якого пов’язана з ринком продукції водних біоресурсів, за 100 тисяч гривень намагався позбутися конкурента.

Поліції вдалося попередити замовне вбивство, передає УНН з посиланням на дані поліції.

“Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва — неодноразово судимі за тяжкі злочини”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, де, коли та в який спосіб зловмисники планували вбивство бізнесмена, і попередили його. Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано.

В ході спецоперації були затримані й інші особи, причетні до правопорушення. В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики.

Дії зловмисників кваліфіковані як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою, що передбачають ч. 2 ст. 15 та п.п. 11 й 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Наразі буде вирішуватися питання про притягнення зловмисників до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконне зберігання наркотичних засобів.