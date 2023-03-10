За розбійний напад на подружжя на Дніпропетровщині затримали двох раніше судимих чоловіків

Зловмисники завдали 71-річному потерпілому ножові поранення, побили чоловіка та забрали з будинку гроші, золоті прикраси та ноутбук.

Злочин стався 8 березня близько 22:45 у приватному будинку у селі Павлоградського району. Як встановили поліцейські, до будинку місцевих жителів проникли двоє раніше судимих чоловіків, завдали господарю тілесні ушкодження та вимагали віддати цінні речі. Коли від шуму прокинулась дружина потерпілого, один із зловмисників накинувся до неї та став бити. Жінка змогла втекти та покликати на допомогу. Одного із зловмисників – раніше судимого 30-річного жителя Нікопольського району Дніпропетровської області – затримали неподалік від місця вчинення злочину.

На пошуки другого нападника було орієнтовано весь особовий склад відділення поліції № 1 Павлоградського районного відділу поліції. Вранці, 9 березня, поліцейські кримінальної поліції затримали другого зловмисника. Раніше судимий 30-річний чоловік переховувався в одному із селищ Павлоградського району. У нього вилучили награбоване майно.

З’ясувалось, що зловмисники познайомилися в місцях позбавлення волі, коли відбували покарання за вчинення злочинів. Наразі обидва чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

9 березня слідчим відділення поліції №1 Павлоградського районного відділу поліції за узгодженням з окружною прокуратурою фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції