За розкрадання дизпалива на Полтавщині судитимуть учасників злочинної групи, серед яких працівники депо

Полтавською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 жителів області, яким інкримінують привласнення чужого майна, вчинене повторно, організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, обвинувачені, двоє з яких працівники локомотивного депо, зливали дизельне пальне з паливних баків тепловозів до пластикових каністр. Під час руху локомотивів заповнені каністри викидали на заздалегідь обумовлених ділянках залізничного перегону. У подальшому пальне перевозили у місця зберігання та реалізовували населенню за цінами, нижчими ринкових.

Чоловіків затримано безпосередньо під час скоєння злочину.

Учасниками групи викрадено майже 5 тис. літрів дизпалива, належного регіональній філії АТ «Укрзалізниця».

Під час обшуків за місцями проживання, у гаражних приміщеннях обвинувачених, а також на території локомотивного депо правоохоронцями вилучено понад пів сотні 30-літрових каністр та металевих бочок, 8 автомобілів, знаряддя для вчинення злочинів, документи та інші речові докази.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури