За розкрадання надр судитимуть трьох мешканців Одещини (фото)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Одещини за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідством з’ясовано, що з листопада 2020 року по березень цього року чоловіки, поблизу села Світлогірське на території Дачнянської ОТГ, без будь-яких дозвільних документів, незаконно здійснювали видобуток вапняка-черепашника.

Ракушняк видобувався в незаконних шахтах за допомогою каменерізних машин, шляхом його випилювання з гірської породи надр.

Такими протиправними діями державі заподіяно майже 1,7 млн грн шкоди.

В рамках кримінального провадження пред’явлений позов про відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області (ч.2 ст. 240 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прессслужба Одеської обласної прокуратури