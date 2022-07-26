За розтрата коштів, виділених на ремонт стадіону судитимуть заступника директора комунального спортивного закладу

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника директора одного з комунальних спортивних закладів столиці за фактом розтрати коштів, виділених на капітальний ремонт стадіону (ч. 2 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у період з 2020 по 2021 роки підрядною організацією проводились роботи з капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивними майданчиками у Дарницькому районі міста Києва.

Разом із тим, заступник директора спортивного закладу, достовірно знаючи, що роботи виконані не повністю, підписав акти приймання виконаних робіт, що стало підставою для подальшого безпідставного перерахування підрядній організації бюджетних коштів на суму понад 200 тис. гривень.

Наразі слідство завершено та обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва.

Санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура