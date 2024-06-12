За розтрату 3,4 млн. судитимуть ексголову правління сумської будівельної компанії

Слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови правління однієї з місцевих будівельних компаній, який шляхом службового підроблення розтратив майно компанії на 3,4 млн гривень.

Слідством встановлено, що на той час голова правління укладав із фізичними особами договори купівлі-продажу майнових прав на квартири чи нежитлові приміщення, на підставі яких приймав готівкові кошти в якості оплати. Своїми підписами службовець засвідчував факт повного розрахунку за нерухомість. При цьому сплачені фізичними особами кошти на поточні рахунки будівельної компанії не надходили.

На даний час встановлено 8 об’єктів нерухомості, за які голова правління поза касою отримав 3 млн 355 тис. гривень.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, також обвинуваченому повідомлено про підозру за фактом заволодіння офісним приміщенням зі збитками 946 тис. грн та його легалізацією ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області