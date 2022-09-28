За розтрату майже ₴1 млн. і підроблення документів в Ужгороді судитимуть співробітницю університету

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітниці кафедри одного з факультетів Ужгородського національного університету за фактами привласнення і розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За інформацією слідства, обвинувачена розтратила 965 тис. грн бюджетних коштів університету через фальсифікацію офіційних документів. Протягом 2017-2022 років вона, перебуваючи на посаді завкафедри, вносила недостовірні дані до табелів обліку робочого часу. На їх підставі двоє співробітників кафедри продовжували отримувати заробітну плату, перебуваючи за кордоном і виконуючи роботу лише частково. При цьому жінка достеменно знала, що одного з працівників не було на робочому місці у 75% з відпрацьованих днів, іншого – у 95%. Натомість виплати їм здійснювалися в повному обсязі.

Аби приховати протиправну діяльність, обвинувачена замість двох співробітників проставляла підписи у журналах щодо проведених занять. Крім того встановлено, що вона володіла банківськими картками одного з працівників, на які надходила заробітна плата, і таким чином привласнила більше 700 тис. грн, розпорядившись ними на власний розсуд.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Ужгородського районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури