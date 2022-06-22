За розтрату понад ₴21,4 млн. судитимуть колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ
Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Встановлено, що у листопаді-грудні 2018 року відбулися 4 тендери на придбання житла для військових, які були проведені з суттєвими порушеннями.
Колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України уклав з комерційною структурою договори на закупівлю 63 квартир у Харкові для військовослужбовців за бюджетні кошти за свідомо завищеною ціною.
Внаслідок дій зловмисника Міністерству оборони України завдано матеріальну шкоду в сумі 21 млн 491 тис. грн.
Таким чином, начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України обвинувачується в умисній розтраті чужого майна через зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.Tweet