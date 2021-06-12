За розтрату понад ₴521 млн. судитимуть двох службових осіб банку

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління та радника голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» за фактом розтрати коштів банку ( ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службові особи банку видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам, які мають ознаки фіктивності. Таким чином розтрачено понад 521 млн грн коштів банку, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Стосовно ще одного фігуранта кримінального провадження — голови наглядової ради банку до компетентних органів Республіки Польща направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора