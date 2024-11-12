За шахрайство із землями на суму понад ₴4 млн. на Київщині судитимуть чоловіка

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, а також використання підроблених документів (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у період 2021-2023 років обвинувачений, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою в одній із ОТГ Бориспільського району, на підставі підроблених документів зареєстрував за собою право власності на неї. В подальшому, незаконно відчужив земельну ділянку третій особі.

Сума збитків складає понад 4 млн. грн.

На земельну ділянку накладено арешт із забороною вчиняти дії щодо володіння, користування та розпорядження нею.

Досудове розслідування здійснювалось Бориспільським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура