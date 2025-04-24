За шахрайство під виглядом ремонту автомобілів судитимуть жителя Кіровоградщини

41-річний мешканець області організував групу та разом зі спільниками ошукав близько 20 громадян із різних регіонів держави. Сума завданих потерпілим збитків сягнула понад 300 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує покарання – до 12 років позбавлення волі.

Встановлено, що для реалізації шахрайської схеми зловмисник знаходив оголошення про станції технічного обслуговування у різних областях країни. Під час дзвінків працівникам СТО представлявся власником авто та уточнював інформацію про обсяг ремонтних робіт, необхідні запчастини, а також номер телефону особи, яка від його імені приганяла автомобіль.

Надалі під виглядом працівника станції технічного обслуговування телефонував справжнім власникам та переконував їх здійснити попередню оплату за ремонт авто і купівлю запчастин. Отримані шахрайським шляхом від громадян кошти спільники перераховували частинами на інші банківські картки та витрачали на власний розсуд.

Обвинувальний акт стосовно організатора групи за ч. 2, ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області