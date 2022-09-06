За службову недбалість ціною у ₴2,9 млн. судитимуть ексначальника УКБ та ЖКГ Охтирської міськради

Охтирською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки бюджету міста в розмірі близько 2,9 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, рішенням сесії Охтирської міської ради від 26 січня 2017 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Брокенергія» терміном на один рік передано в безоплатне користування дванадцять центральних теплових пунктів та основних засобів. Після закінчення терміну дії договору безоплатного користування листом Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Товариство було повідомлено про припинення дії договору та поставлено вимоги щодо повернення майна. Однак Товариство комунальне майно власнику не повернуло та з 1 січня 2018 року по 1 квітня 2021 року безпідставно його використовувало. При цьому Управління будь-яких заходів щодо повернення майна не вживало.

Відповідно до висновків фахівців, службова недбалість начальника Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради призвела до недоотримання місцевим бюджетом надходжень в загальній сумі 2 866 584,19 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура