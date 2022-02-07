За службову недбалість зі збитками в ₴1,8 млн. на Сумщині судитимуть головного держінспектора митного поста

Сумською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного поста «Центральний» Сумської митниці Державної фіскальної служби за фактом неналежного виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений під час митного оформлення фактично не проводив митний огляд товарів. Тому він не встановив, що на митну територію України ввезено інші товари, ніж зазначені у митних деклараціях. Ці дії державного інспектора призвели до недоотримання митних платежів на суму майже 1,8 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим в місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури