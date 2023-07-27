За службову недбалість зі збитками понад ₴1,8 млн. під час ремонту дороги судитимуть інженера технагляду

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений не проконтролював якість виконання підрядником капітального ремонту автодороги в одному з сіл Бориспільського району. Товщина та щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам і може призвести до передчасного пошкодження і руйнування автодороги. Попри це, він підписав звітну документацію, на підставі якої підряднику сплачено бюджетні кошти за роботи, які не підлягали прийняттю та оплаті.

Згідно з висновком експертизи державі спричинено збитки на понад 1,8 млн грн.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке виконувало вказані підрядні роботи. Він обвинувачується у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура