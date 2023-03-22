За службову недбалість зі збитками у 25 млн. судитимуть ексдиректора держпідприємства

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора державного підприємства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що у квітні 2021 року між державним підприємством та приватною структурою були укладені договори, а також додаткові угоди до них, щодо поставки сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшнику та зерен кукурудзи врожаю 2021 року.

Слідством встановлено, що укладені угоди були економічно невигідними, внаслідок чого допущено заниження вартості реалізованого майна державного підприємства.

Відповідно до висновків судових експертиз державі спричинено шкоду в розмірі понад 25,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура