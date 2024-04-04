За службу ворогу судитимуть двох псевдоправоохоронців з Луганщини
Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян.
Їм інкриміновано добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що колишній правоохоронець з міста Сорокине перейшов на бік ворога ще у 2014-му році. Працював у «генеральній прокуратурі лнр». Був оголошений у розшук за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Надалі залишався на території псевдореспубліки.
Улітку 2022 року став «виконувачем обов’язків заступника прокурора Марківського району лнр».
Інша обвинувачена ‒ мешканка села Шульгинка, яка добровільно вступила на рядову посаду до «відділу внутрішніх справ мвс рф «Старобільський»» та присягнула на вірність агресору.
Проходила службу у «відділі у справах неповнолітніх».
Фігуранти займались пошуком проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, виконували злочинні накази вищого керівництва.
Наразі осіб оголошено у розшук.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)