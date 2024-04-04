За службу ворогу судитимуть двох псевдоправоохоронців з Луганщини

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян.

Їм інкриміновано добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що колишній правоохоронець з міста Сорокине перейшов на бік ворога ще у 2014-му році. Працював у «генеральній прокуратурі лнр». Був оголошений у розшук за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Надалі залишався на території псевдореспубліки.

Улітку 2022 року став «виконувачем обов’язків заступника прокурора Марківського району лнр».

Інша обвинувачена ‒ мешканка села Шульгинка, яка добровільно вступила на рядову посаду до «відділу внутрішніх справ мвс рф «Старобільський»» та присягнула на вірність агресору.

Проходила службу у «відділі у справах неповнолітніх».

Фігуранти займались пошуком проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, виконували злочинні накази вищого керівництва.

Наразі осіб оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)