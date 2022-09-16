За смерть немовляти через несвоєчасне звернення до лікаря судитимуть горе-матір

Ювенальні прокурори Знам’янської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч.1 ст.166 КК України).

За даними слідства, на початку 2022 року дитина з сепсисом була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні, де згодом і померла. Медики, а згодом це підтвердили результати експертиз, у п’ятимісячної дитини було виявлено цілу низку хвороб спричинених недоглядом. Між причиною настання смерті та невиконанням батьківських обов’язків по догляду за дитиною встановлено прямий причинний зв’язок. При своєчасному зверненні матері з дитиною за медичною допомогою можливо було запобігти настанню смерті.

Внаслідок злісного невиконання матір’ю своїх обов’язків по догляду за дитиною, не своєчасному зверненню за медичною допомогою, легковажності та байдужості до долі дівчинки, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті малолітньої дитини

Наразі горе-матері загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура