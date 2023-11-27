У службовій недбалості зі збитками ₴1,8 млн. підозрюють бухгалтера Державної кредитної установи

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головному бухгалтеру Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана за відсутності належних бухгалтерських документів надала доручення обслуговуючому банку на списання з рахунку кредитної установи грошових коштів у розмірі 1,8 млн грн. У подальшому вказані кошти були зараховані на рахунок підконтрольного товариства та витрачені на придбання коштовної автівки.

Внаслідок вказаних дій, державному бюджету завдано матеріальної шкоди на суму 1,8 млн гривень.

Досудове розслідування на даний час триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. В межах слідства перевіряється законність дій інших службових осіб Державної кредитної установи, а також посадових осіб товариства.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими за оперативного супроводження ССП Шевченківського УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури