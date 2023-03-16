За смерть немовляти на Львівщині судитимуть акушера-гінеколога

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки за фактом невиконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, будучи лікуючим лікарем, здійснювала допологове амбулаторне обстеження та спостереження за вагітною жінкою, а також госпіталізувала її та приймала пологи.

Однак, всупереч вимог законодавства, наявні у вагітної підстави, що відносять її до групи акушерського та перенатального ризику, а також скарги останньої на погіршення відчутів рухів плоду, не скерувала її у відділення патології вагітних.

Також, маючи усі наявні умови та можливості, не оцінила зміну стану плоду, при проведенні відповідного дослідження та гінекологічного огляду. Так і під час госпіталізації вагітної та ведення у неї пологів, не діагностувала та не встановила наявний діагноз.

Як наслідок, лікар-акушер-гінеколог не прийняла вчасного рішення щодо зміни тактики ведення пологів, що призвело до народження дитини у тяжкому стані.

Внаслідок чого у квітні 2021 року, через три дні після народження, немовля померло.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури