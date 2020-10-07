За смерть женщины после изнасилования мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы

В Кировоградской области за изнасилование, которое повлекло смерть женщины, 44-летний мужчина приговорен к 13 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

“Происшествие имело место в апреле 2020 году в одном из сел Маловысковского района. В позднее вечернее время обвиняемый по дороге домой заметил свою 52-летнюю знакомую, жительницу этого же села. Мужчина предложил вступить с ним в половую связь, на что женщина ему ответила отказом. Возмущенный отказом, мужчина набросился на потерпевшую и с применением физической силы изнасиловал женщину, нанеся при этом тяжкие телесные повреждения. Безсознательную женщину оттащил к полупустому зданию, где и оставил. Женщина умерла от кровопотери и многочисленных разрывов половых органов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину в суде. Однако приговор суда не вступил в силу, продолжается время на апелляционное обжалование.