За смертельне зґвалтування жінки жителя Сумщини засуджено до 12 років позбавлення волі

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 46-річного чоловіка, який зґвалтував жінку та залишив її помирати (ч. 5 ст. 152 та ч.3 ст.135 КК України). 27 липня 2023 року вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Подія сталася 23 листопада 2021 року в м. Кролевець.

Обвинувачений запросив до себе в квартиру знайому. Вони разом вживали алкоголь, після чого, скориставшись безпорадним станом жінки, чоловік зґвалтував її з використанням стороннього предмета.

Попри те, що потерпіла перебувала без свідомості, чоловік не звернувся за медичною допомогою та не намагався самостійно їй допомогти. У результаті отриманих ушкоджень 53-річна жінка померла.

У суді обвинувачений провину свою не визнав, намагався переконати суд, що жінка сама собі завдала пошкоджень. На вирок суду обвинувачений чекав у СІЗО.

Сумська обласна прокуратура