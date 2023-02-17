За спалення 14 га лісу волинянин втрапив за ґрати на 6 років

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним жителем села Тойкут Ковельського району знищення лісових масивів вогнем, що спричинило тяжкі наслідки, а також крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 245, ч. 4 ст. 185 КК України).

Доведено, що неодноразово судимий чоловік 23 квітня 2020 року підпалив гілля та суху траву в урочищі «Панське», яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур».

Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га.

Діями чоловіка заподіяно матеріальні збитки на суму понад 600 тисяч гривень.

Окрім того, удень 09 жовтня 2022 року, він викрав мобільний телефон із будинку в селі Заріччя Ковельського району.

Визнавши чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів, Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі

Пресслужба Волинської обласної прокуратури