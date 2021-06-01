За спробу підкупу поліцейського затримали мешканця Кривого Рогу

Неправомірну вигоду начальнику сектору дізнання одного з відділень поліції Дніпра запропонував чоловік, який намагався уникнути кримінальної відповідальності та повернути вилучений автотранспорт. Про наміри фігуранта поліцейський повідомив внутрішню безпеку Нацполіції.

Працівники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили обставини, які передували корупційній пропозиції посадовцю поліції. 28-річний мешканець Кривого Рогу керував автомобілем «Mercedes Benz» з підробленими документами, а також відсутнім реєстраційним номером на вузлах та агрегатах транспортного засобу. За фактом фальсифікації документів працівники поліції селища міського типу Солоне Дніпровського РУП розпочали кримінальне провадження, автомобіль вилучили.

Намагаючись оминути «проблем із законом» та повернути авто, водій запропонував начальнику сектору дізнання поліції Солоного 1 000 доларів США хабаря.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції працівники Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та передали матеріали за підслідністю до слідчого відділення поліції смт Солоне.

Під час надання поліцейському першої частини суми «відкупних» — 12 000 гривень — хабародавця затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури. Гроші вилучено.

Чоловікові готується оголошення про підозру. За підкуп службової особи йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі фігуранта затримано в процесуальному порядку.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України