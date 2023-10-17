За спробу зґвалтування дитини мешканця Прикарпаття засудили до 10 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Калуської окружної прокуратури місцевого жителя засуджено за закінчений замах на зґвалтування 10-річної дівчинки (ч.2. ст.15,ч. 4 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.



Прокурор у суді довів, що наприкінці травня 2022 року, засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побачив двох малолітніх дівчат, які гуляли біля річки Чечва неподалік села Сваричів, та почав переслідувати їх, щоб зґвалтувати.

Чоловік біг за дітьми та, наздогнавши одну з них, повалив на землю і роздягнув. Він стиснув шию потерпілій і намагався її зґвалтувати, однак його дії були припинені місцевими жителями, які прибігли на місце події.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, але вона повністю доведена стороною обвинувачення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Івано-Франківська обласна прокуратура