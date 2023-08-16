За сприяння в незаконному перетині кордону та ухиленні від військової служби судитимуть черкащанку

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки м. Черкаси, яка одержала неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та незаконне переправлення осіб через державний кордон України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ст. 336 КК України).

За даними слідства, жінка, достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон, наприкінці травня 2023 року отримала від місцевого жителя призовного віку неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США за виготовлення медичних документів, які стали б підставою для встановлення групи інвалідності, що надало б змогу перетнути державний кордон України та ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБ України в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; санкція ч. 1 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років; санкція ст. 336 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури