За торгівлю людьми жителю Хмельниччини збільшено термін ув’язнення

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора щодо збільшення терміну позбавлення волі 43-річному жителю Хмельниччини за торгівлю людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

Засуджений в 2022 році планував передати трьох людей для зайняття жебрацтвом на територію сусідньої області. Він скористався уразливим станом цих соціально незахищених осіб.

За свої «послуги» чоловік отримав 10 тис. грн завдатку від «підставного підприємця», а при передачі йому решти суми у розмірі 25 тис. грн – був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

За ці дії чоловік був позбавлений волі на 5 років 6 місяців.

Через м’якість покарання прокурори подали апеляцію та домоглися скасування рішення суду й відповідно більш суворого вироку.

Вироком Хмельницького апеляційного суду зловмисника засуджено до 6 років 6 місяців за гратами.

Окрім того відповідно до рішення суду конфіскації підлягає усе майно засудженого, крім житла.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури