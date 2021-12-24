За травмування сусіда лопатою жительці Житомирщини загрожує до 8 років ув’язнення

Днями слідчі Житомирського районного управління поліції завершили розслідування обставин тяжкого травмування літнього жителя села Андріївки. Обвинувальний акт відносно сусідки пенсіонера наразі скеровано до суду.

Події відбувалися наприкінці вересня у села Андріївці. Давній конфлікт між сусідами у своїй кульмінації призвів до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що 68-річний потерпілий зробив побутове зауваження сусідці, яка якраз чаркувала з товаришем у своєму подвір’ї. Жінка відреагувала агресивно, схопила лопату та, наздогнавши пенсіонера вже на дорозі, декілька разів вдарила його по голові.

Відповідно до висновків експертів, спричинені чоловікові тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Потому жінка намагалася приховати свою причетність до події, закрившись у власному будинку та агресивно реагуючи на появу поліцейських.

Однак у ході першочергових слідчих дій та під час подальшого розслідування кримінального провадження були зібрані докази, що стали підґрунтям підозри, а потім і обвинувачення сусідки потерпілого у правопорушенні, передбаченому ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Увесь цей період жінка перебувала під вартою.

Відповідно до чинного законодавства обвинуваченій загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції