В Черноморске уголовник ограбил риелторское агентство

Полицейские оперативно задержали одессита, который ограбил в Черноморске агентство недвижимости.

Злоумышленник ворвался в один из офисов компании и, несмотря на работников, схватил ящик для пожертвований, вскочил в автомобиль, на котором катался с другом, и уехал.

Для установления места нахождения злоумышленника и его задержания в действие была введена специальная полицейская операция «Перехват». Благодаря слаженным действиям оперативных дежурных, работников диспетчерской службы и сотрудников отдела уголовного анализа УКР через час автомобиль, в котором находился преступник, был остановлен в Одессе патрульными полицейскими. Мужчину доставили в отдел полиции №2, а ящик, в котором было около трех тысяч гривен, изъяли.

38-летний одессит уже имел проблемы с законом. По словам мужчины, он совершил очередное преступление из-за нехватки средств.

По данному факту следователи начали производство по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигуранта задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. За совершение грабежа ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжается следствие.

Одесский обозреватель по информации Одесского районного управления полиции № 2