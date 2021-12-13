За три зрубані дерева рецидивіст повертається у в’язницю

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за незаконну рубку дерев.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 грудня.

У вересні цього року обвинувачений зрубав три дерева на території, що відноситься до природно заповідного фонду Національний природний парк «Мале полісся».

ДП «Славутське лісове господарство» заподіяно 368 гривень шкоди.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Підсудний погодився на покарання у вигляді трьох років в’язниці.

У минулому цей чоловік з 1999 року неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Востаннє у 2017-му йому призначили 6 місяців арешту за крадіжку парфумів і шліфувальної машинки.

Раніше, у 2013 році цього громадянина засудили на 4 роки позбавлення волі за низку злочинів, у тому числі крадіжку консервації із підвалу багатоквартирного будинку, електропилки і велосипеда «Салют».