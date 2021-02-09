За убийство беременной подруги-украинки хорвата приговорили к 35 годам тюрьмы

Гражданина Хорватии на Родине приговорили к 35 годам за решеткой за убийство беременной гражданки Украины в Днепре.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Трагическое событие произошло в далеком 2013 году. Тогда, находясь в одном из хостелов Днепра, гражданин Хорватии поссорился с 36-летней беременной женщиной. В результате ссоры, как указали в прокуратуре, мужчина нанес потерпевшей множественные удары по голове. Травмированная женщина скончалась на месте. Убийца же скрылся с места происшествия.

По сообщению прокуратуры, Окружной суд города Сплит в Хорватии признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.1, 2 и 4 ст.111 Уголовного кодекса Республики Хорватия (убийство с отягчающими обстоятельствами) и назначил наказание в виде 35 лет лишения свободы.