За ухилення від сплати за землю у підприємства арештували активи на ₴172 млн., директора оголошено у розшук

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з столичних підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах ( ч. 3 ст. 212 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підприємство протягом 2019 року не сплачувало орендну плату за земельні ділянки, розташовані в Дарницькому районі м. Києва, що використовувалися у його господарській діяльності.

Внаслідок таких дій підприємство ухилилось від сплати орендної плати за землю на суму понад 50 млн грн.

У межах слідства за клопотанням прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства на суму 172 млн гривень, а його директора оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у м. Києві.

Київська міська прокуратура